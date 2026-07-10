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Спасатель объяснил, почему нельзя подплывать вплотную к утопающему

Микрюков: телесный контакт с утопающим может быть смертельно опасен.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Телесный контакт с утопающим при спасении может быть смертельно опасен для спасателя, так как пострадавший в панике не контролирует себя и может утопить помощника, рассказал спасатель-инструктор, начальник спасательного отряда на воде Челябинской городской спасательной службы, фельдшер скорой медицинской помощи Дмитрий Микрюков.

«Когда вода попадает в дыхательные пути, развивается инстинктивная реакция утопающего. Человек не контролирует себя, хватается за спасателя и может утопить его. Это аффективная форма поведения, не поддающаяся сознательному контролю», — сказал Микрюков «Газете.Ru».

По словам спасателя, утопление может быть как процессом, так и состоянием: разницу между ними важно понимать при оказании помощи.

Помощь пострадавшим должна оказываться только с применением спасательных средств — кругов, жилетов или подручных предметов, без вступления в телесный контакт, отметил специалист.

Кроме того, спасатель обратил внимание, что тем, кто не умеет плавать, нужно привлекать внимание окружающих и вызывать спасателей.

«Здесь важен алгоритм: увидел — привлек внимание других — подплыл и подал средство спасения — жди помощи или плыви, держась за это же средство, и тащи пострадавшего», — пояснил Микрюков.

Он добавил, что если человек в сознании, зовет на помощь и может выполнять команды — контакт с ним допустим, но лучше действовать по общему алгоритму.

После извлечения человека на берег при отсутствии сознания, но наличии дыхания, его следует повернуть набок и контролировать состояние до приезда скорой. Если же дыхания нет, необходимо сразу приступать к реанимации, а не пытаться удалять воду из легких — это бесполезно и не входит в официальный порядок оказания первой помощи, вода выйдет сама или ее удалят врачи, добавил Микрюков.