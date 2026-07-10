Спасатель объяснил, почему нельзя подплывать вплотную к утопающему

После извлечения человека на берег при отсутствии сознания, но наличии дыхания, его следует повернуть набок и контролировать состояние до приезда скорой. Если же дыхания нет, необходимо сразу приступать к реанимации, а не пытаться удалять воду из легких — это бесполезно и не входит в официальный порядок оказания первой помощи, вода выйдет сама или ее удалят врачи, добавил Микрюков.