Александр Гусев: бензином обеспечена половина воронежских заправок

В Воронежской области сохраняется сложная ситуация с автомобильным топливом. По состоянию на 10 июля обеспеченность автозаправочных станций на территории Воронежской области бензином в среднем составляет около 50%, дизельным топливом — почти 70%. Об этом губернатор Александр Гусев рассказал в своем канале в мессенджере «Макс».