Житель Воронежа прятался в лесах Карелии от алиментов

В декабре 2024 года судебные приставы доставили мужчину из республики обратно в Воронеж. На тот момент его долг перед тремя детьми превышал один миллион рублей. Все это время он обитал в заброшенной лесной избе на севере Карелии и зарабатывал на жизнь продажей собранных грибов и ягод. При встрече с представителями закона мужчина выразил искреннюю радость, пообещал полностью погасить задолженность, но своего слова не сдержал и вновь вернулся к прежнему образу жизни.