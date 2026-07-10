Психолог рассказал, почему ИИ-мультфильмы мешают развитию внимания

По словам педагога, в ИИ-мультфильмах нет законченного сюжета, а автоплей подсовывает один ролик за другим — поэтому ребенок может смотреть их часами и не чувствовать удовлетворения. Просто запретить такие мультики недостаточно: ребенок найдет способ их посмотреть, пояснил Ахмадуллин. Вместо этого, как отметил педагог, нужно показывать ему качественные мультфильмы, которые будут интереснее и осмысленнее, и смотреть их вместе.