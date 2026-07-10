«Нам нужна поддержка со всех сторон»

Сегодня мы можем конкурировать с Китаем по качеству, но не по цене. Производство и материалы в России дороже. К этому прибавляется поддержка китайских производителей со стороны их государства и снижение стоимости выхода на российский рынок. К тому же, приходится конкурировать не только с производителями из Китая, но и со всего мира. Наши рынки открыты для них, в то время как для российских производителей зарубежные рынки, напротив, закрыты. Это заблуждение, что мы сегодня находимся в рыночных условиях.