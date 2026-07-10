Студенты из Беларуси увидят запуск ракеты, о которой говорили Путин и Трамп

Старт пилотируемого корабля «Союз МС-29» планируется на 14 июля, ракета «Союз-2.1а» должна доставить на МКС двух космонавтов «Роскосмоса» и астронавта NASA. Российскую и белорусскую молодежь, которая примет участие в международной конференции, пригласили наблюдать за этим событием.
«На конференцию, проводимую на базе Международной космической школы, прибыло около двухсот человек из России и Беларуси. В рамках которой смогут наблюдать за стартом ракеты “Союз-2.1а” с пилотируемым кораблем “Союз МС-29”, — сообщила пресс-служба Байконура.
В конференции «Молодежь. Техника. Космос», посвященной 65-летию со дня первого полета человека в космос, принимают участие студенты, преподаватели, научные работники, школьники из России и Беларуси.
Участники мероприятия посетят объекты космодрома и города Байконур, где, в том числе, прослушают лекции по истории развития космической техники.
Три часа лета.
Космический корабль «Союз МС-29» с двумя россиянами и американцем на борту полетит к МКС по сверхкороткой двухвитковой схеме. Планируется, что полет займет примерно три часа.
Рекорд скорости полета к станции принадлежит пилотируемому кораблю «Союз МС-17». В октябре 2020 года он доставил экипаж на МКС за 3 часа 3 минуты.
Ожидается, что орбитальная миссия двух российских космонавтов и одного астронавта из США на этот раз продлится 261 сутки.
Именно этот российско-американский космический полет в своем недавнем телефонном разговоре упоминали президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп.
«В беседе отмечена символичность того, что в ближайшие дни на космодроме Байконур состоится запуск совместного российско-американского экипажа на Международную космическую станцию», — сообщал помощник российского лидера Юрий Ушаков.