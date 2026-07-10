ЦОДИПП: в Калининграде 12 июля ограничат движение из-за «Велодня»

В Калининграде в воскресенье, 12 июля, на время проведения городского фестиваля «Велодень» введут временные ограничения движения транспорта. Об этом сообщает Центр организации движения и пассажирских перевозок (ЦОДИПП).
С 10:00 до 15:00 движение ограничат на участке улицы Дмитрия Донского от улицы Театральной до переулка Дмитрия Донского.
С 12:00 до 15:00 ограничения будут действовать на улицах Дмитрия Донского, Генерал-фельдмаршала Румянцева, Московском проспекте, улице Октябрьской, набережной Генерала Карбышева, улице Генерала Павлова и Аллее Чемпионов (до первой кольцевой развязки).
На время прохождения колонны участников возможны оперативные изменения в работе общественного транспорта. Они могут затронуть автобусные маршруты № 2А, 4, 21, 40 и 72, троллейбусные маршруты № 2 и 7, а также трамвайные маршруты № 3 и 5.
В ЦОДИПП призвали водителей и пассажиров заранее планировать поездки с учётом временных ограничений.