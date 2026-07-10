ЦОДИПП: в Калининграде 12 июля ограничат движение из-за «Велодня»

На время прохождения колонны участников возможны оперативные изменения в работе общественного транспорта. Они могут затронуть автобусные маршруты № 2А, 4, 21, 40 и 72, троллейбусные маршруты № 2 и 7, а также трамвайные маршруты № 3 и 5.