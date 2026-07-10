«Спасибо, Гена, за работу»: как продавцы бензина обманывают нижегородцев

Бензин с доставкой до подъезда — удача или ловушка? Пока нижегородцы выстраиваются в очереди на АЗС, в интернете множатся каналы с предложениями привезти топливо прямо к дому. Портал «Живем в Нижнем» изучил схемы тех, кто наживается на дефиците бензина.
«Главное — знать места».
Поисковик по первому запросу выдает телеграм-ботов. Мы изучили небольшой канал с аудиторией до двух тысяч человек. Схема стандартная: чтобы увидеть цены, нужно доказать, что вы живой пользователь. Затем менеджер открывает доступ к прайсу. За литр АИ-92 просят 125 рублей, АИ-95 — 145, АИ-100 и дизельное топливо — по 150. Продавцы уверяют, что при доставке курьер лично проверит бензин специальным устройством в присутствии покупателя.
Лента канала строится по простому шаблону: объявление о продаже бензина сменяет порция хвалебных отзывов от «реальных клиентов». В качестве подтверждения — снимки с канистрами и довольными лицами.
«Живем в Нижнем» связался с администратором канала и уточнил детали. Тот начал расспрашивать, что льем, сколько везем и в какой таре — еврокубы, канистры или бочки на выбор. А затем попросил назвать имя, адрес и телефон. И пообещал: 500 литров в канистрах будут стоять у порога уже сегодня вечером. Никаких очередей, никаких АЗС — красота.
«Могу прямо к дому подвести и выгрузить. Скажите, куда поставить, все сделаем. Сегодня к 20:30 будет удобно?» — написал продавец.
На прямой вопрос о происхождении бензина собеседник сначала сослался на «секрет фирмы», но позже все-таки признался: топливо якобы везут из-за рубежа. Шпионские страсти, однако.
«Правда, сейчас дефицит очень сильный, но главное знать места. В Нижнем Новгороде еще не заказывали, но дорогу найду, не переживайте», — заверил администратор.
Когда мы попросили хоть что-то, кроме обещаний, — например, документы или реальные гарантии, — продавец лишь отмахнулся. По его словам, лучшим подтверждением надежности служат отзывы. А затем, чтоб уж наверняка, прислал скриншот переписки — мол, вот клиент, всем доволен. Убедительно? Вряд ли.
Бензин под охраной.
Есть и более крупный канал — почти 30 000 подписчиков. Он существует с ноября 2021 года, но посты обрываются на первом мая: все, что было раньше, удалено. Продавец представляется надежным партнером, а помимо объявлений публикует советы по экономии топлива. Надо же, забота о клиенте!
Пролистав ленту, мы наткнулись на странное совпадение. Вот он — отзыв с фотографией: счастливая женщина и мальчик позируют на фоне открытого багажника, доверху забитого канистрами. Красивая картинка, только вот мы ее уже видели — ровно в таком же виде в другом канале.
Фото: соцсети Фото: соцсети.
Получается, продавцы используют одни и те же сгенерированные снимки. И отзывы похожие: «Спасибо, Гена, за качественную работу и душевный подход».
Фото: соцсети Фото: соцсети.
По словам продавца, бензин можно забрать только на закрытой охраняемой территории. Порядок строгий: сначала переводишь деньги, потом получаешь код доступа, и только после этого тебя пускают внутрь.
«Мы работаем вне официального русла. Если по закону, то продавать горючее с автоцистерны частным лицам запрещено. Поэтому у нас нет стационарного пункта, где можно оплатить на месте», — объясняет продавец.
Полиция Нижегородской области пока не зафиксировала случаев нелегальной торговли бензином и мошенничеств с топливом. Жалоб от жителей тоже не поступало. Но это не повод терять бдительность.
Да, сегодня с бензином напряженка, и желание решить проблему одним звонком понятно. Но именно этим и пользуются мошенники. Обращаясь к «теневым» продавцам, вы идете на огромный риск: в лучшем случае останетесь с пустым баком, а в худшем — и с пустым кошельком.