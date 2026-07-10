«Спасибо, Гена, за работу»: как продавцы бензина обманывают нижегородцев

«Живем в Нижнем» связался с администратором канала и уточнил детали. Тот начал расспрашивать, что льем, сколько везем и в какой таре — еврокубы, канистры или бочки на выбор. А затем попросил назвать имя, адрес и телефон. И пообещал: 500 литров в канистрах будут стоять у порога уже сегодня вечером. Никаких очередей, никаких АЗС — красота.