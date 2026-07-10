Участок у пересечения улицы Героя Шапошникова и проспекта Гагарина перекроют с 13 июля

С 06:00 13 июля до 23:00 20 августа на участке улицы Героя Шапошникова в районе пересечения с проспектом Гагарина будет временно ограничено движение транспорта в связи со строительством инженерных сетей, сообщили в пресс-службе городской администрации.
Объехать закрытый участок можно по улицам Кащенко, Петровскому проезду и по проспекту Гагарина в обоих направлениях. Автомобилистам рекомендуют заранее ознакомиться со схемой объезда, соблюдать дорожные знаки и проявлять повышенную внимательность при проезде по близлежащим улицам.
Ранее сообщалось, что движение транспорта на Малой Покровской в Нижнем Новгороде ограничено с 1 июля.
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