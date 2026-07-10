Урок цифровой грамотности в лагере «Березка» на Алтае посетили 200 детей

«Цифровая среда — это не только место для общения и развития, но и пространство, которое требует особой ответственности. По результатам исследования Института изучения детства, семьи и воспитания, около 30% подростков проводят онлайн 5 часов ежедневно. В соцсетях дети встречаются с разными рисками. Надеемся, что игровые ситуации заставят детей задуматься и помогут им стать более осторожными и грамотными в цифровом поле», — рассказала заместитель директора по научной и инновационной работе АИРО Татьяна Райских.