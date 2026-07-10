Урок цифровой грамотности в лагере «Березка» на Алтае посетили 200 детей

Интерактивные занятия по цифровой грамотности прошли 30 июня в лагере «Березка» в поселке Казачьем Первомайского района Алтайского края в соответствии с задачами нацпроекта «Молодёжь и дети». Участниками игры «Азбука цифровой безопасности» стали 200 ребят, сообщили в региональном министерстве образования и науки.
Игру провели сотрудники Алтайского института развития образования им. А. М. Топорова (АИРО), центра развития инновационных проектов и финансовой грамотности и вожатые лагеря. Занятие организовали с целью сформировать у детей и подростков культуру безопасного и этичного поведения в Сети, умение защитить свои персональные данные от мошенников и уважительно общаться с другими детьми онлайн.
Сюжет игры «Азбука цифровой безопасности» строится вокруг реальных ситуаций, с которыми сталкивается 15-летний герой. На каждой из четырех станций ребята искали решения задач.
«Цифровая среда — это не только место для общения и развития, но и пространство, которое требует особой ответственности. По результатам исследования Института изучения детства, семьи и воспитания, около 30% подростков проводят онлайн 5 часов ежедневно. В соцсетях дети встречаются с разными рисками. Надеемся, что игровые ситуации заставят детей задуматься и помогут им стать более осторожными и грамотными в цифровом поле», — рассказала заместитель директора по научной и инновационной работе АИРО Татьяна Райских.
Ранее игру по цифровой безопасности в Алтайском крае провели в детских оздоровительных лагерях «Факел» и «Восток».
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.