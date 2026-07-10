В Балтийске двух мужчин отправили в СИЗО по делу об изнасиловании 15-летней девушки

Следователь обратился с ходатайствами об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Он указал, что фигуранты обвиняются в особо тяжком преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетней. По мнению стороны обвинения, оставаясь на свободе, они могли бы скрыться от следствия и суда, продолжить преступную деятельность или иным образом помешать расследованию.