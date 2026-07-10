На Ставрополье с начала года прошло более 250 онлайн-собраний собственников

Более 250 онлайн-собраний собственников помещений в многоквартирных домах провели с начала года в Ставропольском крае с помощью сервиса «Госуслуги Дом», сообщили в правительстве региона. Развитие цифровых сервисов в сфере ЖКХ ведется в соответствии с задачами нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
Онлайн‑формат собраний позволяет жителям оперативно принимать решения по ключевым вопросам управления домом — от выбора управляющей компании до проведения текущего ремонта — без необходимости личного сбора и долгих согласований. Повестка и документы собрания доступны в личном кабинете собственника. Все этапы голосования фиксируются в системе ГИС ЖКХ, результаты подсчитываются автоматически.
«Цифровые инструменты позволяют вовлечь в принятие решений максимальное число собственников, сделать процесс открытым и понятным для всех участников. Мы рекомендуем жителям активнее использовать сервисы “Госуслуги Дом” и ГИС ЖКХ — это не только удобно, но и надежно», — отметил главный государственный жилищный инспектор края Артем Осинний.
Количество активных пользователей приложения «Госуслуги Дом» на Ставрополье уже превысило 235 тыс. человек.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.