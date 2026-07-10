Сормовскому дополнительному офису НБД-Банка исполнилось 20 лет

«С момента открытия офиса прошло уже 20 лет. За это время он в значительной мере вырос и стал одним из лидеров филиальной сети НБД-Банка по работе с клиентами, а также зарекомендовал себя стабильным и надежным подразделением, ориентированным на качество обслуживания и соблюдение профессиональных стандартов. Команде Сормовского дополнительного офиса хочется пожелать дальнейших успехов и развития», — поделился советник председателя правления НБД-Банка Андрей Ардабьевский.