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Сормовскому дополнительному офису НБД-Банка исполнилось 20 лет

Сормовский дополнительный офис НБД-Банка отметил свое 20-летие. К юбилейной дате подразделение подошло с отличными результатами. По сложившейся традиции гостями праздничного мероприятия стали клиенты офиса. Юбилей прошел в по-домашнему теплой и дружеской атмосфере. Руководство, сотрудники, партнеры и гости НБД-Банка поздравляли коллектив и вспоминали ключевые этапы развития офиса, отмечая его внушительный вклад…

Источник: Живем в Нижнем

Сормовский дополнительный офис НБД-Банка отметил свое 20-летие. К юбилейной дате подразделение подошло с отличными результатами. По сложившейся традиции гостями праздничного мероприятия стали клиенты офиса.

Юбилей прошел в по-домашнему теплой и дружеской атмосфере. Руководство, сотрудники, партнеры и гости НБД-Банка поздравляли коллектив и вспоминали ключевые этапы развития офиса, отмечая его внушительный вклад в развитие сети. На мероприятии клиентам вручали благодарности за долгосрочное сотрудничество. Многие из них работают с Сормовским дополнительным офисом практически с его открытия в июле 2006 года.

«С момента открытия офиса прошло уже 20 лет. За это время он в значительной мере вырос и стал одним из лидеров филиальной сети НБД-Банка по работе с клиентами, а также зарекомендовал себя стабильным и надежным подразделением, ориентированным на качество обслуживания и соблюдение профессиональных стандартов. Команде Сормовского дополнительного офиса хочется пожелать дальнейших успехов и развития», — поделился советник председателя правления НБД-Банка Андрей Ардабьевский.

Клиенты также выразили признательность и поддержку коллективу офиса, отмечая, неравнодушие, отзывчивость и надежность сотрудников. Они обратили внимание на то, что за эти годы НБД-Банк стал для них по-настоящему родным банком.

«НБД-Банк привлек нас своей клиентоориентированностью и индивидуальным подходом. Мы всегда находим отклик и можем договориться по интересующим вопросам. Предлагаемые нам программы всегда был конкурентоспособными. В день юбилея хочу пожелать коллективу офиса процветания и достижения новых высот», — поздравил команду партнер из производственной отрасли.

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