Жительницу Калининграда будут судить за убийство новорождённого в 2023 году

Прокурор Московского района Калининграда утвердил обвинительное заключение по делу 23-летней местной жительницы. Её обвиняют по статье 106 УК РФ — убийство матерью новорождённого ребёнка. По версии следствия, преступление произошло в июле 2023 года. Женщина родила младенца в квартире на улице Киевской, после чего причинила ему не менее…