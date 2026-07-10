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Жительницу Калининграда будут судить за убийство новорождённого в 2023 году

Прокурор Московского района Калининграда утвердил обвинительное заключение по делу 23-летней местной жительницы. Её обвиняют по статье 106 УК РФ — убийство матерью новорождённого ребёнка. По версии следствия, преступление произошло в июле 2023 года. Женщина родила младенца в квартире на улице Киевской, после чего причинила ему не менее…

Источник: Янтарный край

Прокурор Московского района Калининграда утвердил обвинительное заключение по делу 23-летней местной жительницы. Её обвиняют по статье 106 УК РФ — убийство матерью новорождённого ребёнка.

По версии следствия, преступление произошло в июле 2023 года. Женщина родила младенца в квартире на улице Киевской, после чего причинила ему не менее 16 травматических воздействий. Ребёнок скончался на месте.

Тело новорождённого вынесли во двор знакомые женщины. Там его и обнаружили местные жители.

Уголовное дело передано в Московский районный суд Калининграда для рассмотрения по существу.

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