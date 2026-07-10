В первом полугодии в Воронежской области зарегистрировали 35 МКД

Ранее «Ъ-Черноземье» сообщал о сокращении предложения жилых комплексов премиум-класса на рынке недвижимости Черноземья. В 2025 году Воронеж вошел в число российских городов-миллионников, где такие проекты практически отсутствуют. Согласно данным Единой информационной системы жилищного строительства, последний подобный дом в городе был заявлен в 2024 году.