Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В первом полугодии в Воронежской области зарегистрировали 35 МКД

За первое полугодие 2026 года управление Росреестра по Воронежской области поставило на кадастровый учет 35 многоквартирных домов (МКД), включая все помещения и машино-места. Об этом сообщили в ведомстве.

Источник: Коммерсантъ

За первое полугодие 2026 года управление Росреестра по Воронежской области поставило на кадастровый учет 35 многоквартирных домов (МКД), включая все помещения и машино-места. Об этом сообщили в ведомстве.

В частности, в первом квартале учтено 22 МКД, во втором — еще 13. Новостройки расположены в Воронеже, Нововоронеже, а также в Павловском, Россошанском, Бобровском, Новоусманском, Верхнехавском, Хохольском, Рамонском и Семилукском районах. Часть МКД строилась с привлечением средств дольщиков.

Крупнейшим из учтенных объектов во втором квартале стал 19-этажный (один из этажей — подземный) жилой дом на улице Ломоносова, 116 в Воронеже. В нем 482 квартиры, 248 нежилых помещений и 160 машино-мест.

За первые шесть месяцев 2025-го воронежское управление Росреестра поставило на кадастровый учет 77 МКД.

Ранее «Ъ-Черноземье» сообщал о сокращении предложения жилых комплексов премиум-класса на рынке недвижимости Черноземья. В 2025 году Воронеж вошел в число российских городов-миллионников, где такие проекты практически отсутствуют. Согласно данным Единой информационной системы жилищного строительства, последний подобный дом в городе был заявлен в 2024 году.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье» «Квартиры без видов на будущее».

Узнать больше по теме
Воронеж: город воинской славы и столица Черноземья
Воронеж — один из крупнейших городов Центральной России, который занимает особое место в российской истории. Благодаря выгодному расположению на юге европейской части страны Воронеж остается важным транспортным узлом и центром Черноземья: собрали о нем главное.
Читать дальше