Почти 300 подростков из многодетных семей нашли работу в Нижегородской области

За первые шесть месяцев этого года в службу занятости обратились 293 подростка из многодетных семей. Это почти на 50% больше, чем годом ранее. Для школьников и студентов предусмотрены программы временной занятости в свободное от учебы время, которые помогают получить первый профессиональный опыт и познакомиться с будущей профессией.