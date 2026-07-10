Воронежские власти свели к минимуму поездки на служебных машинах

Сложная ситуация сохраняется на рынке топлива в Воронежской области. В этой связи сведено к минимуму пользование служебным транспортом в правительстве региона и всех его структурах. Соответствующие рекомендации также даны всем муниципалитетам. Об этом 10 июля губернатор Александр Гусев сообщил в своем канале в мессенджере «Макс».