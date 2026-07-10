Жители Тюменской области более 15 тыс. раз закрыли больничный через «Макс»

Уже более 15 тыс. раз жители Тюменской области закрыли больничный через мессенджер «Макс», сообщили в региональном департаменте информатизации. Развитие сервиса ведется в соответствии с задачами нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
Цифровой сервис «Мое здоровье Тюменская область» стал востребованным инструментом для жителей региона. Дистанционный формат позволяет сэкономить время и избежать посещения поликлиники. В чат-боте нужно выбрать телемедицинскую консультацию и указать повод «Закрыть больничный лист». Врач проверит данные и если он будет уверен, что пациент полностью здоров, то закроет больничный и сделает заключение, что препятствий к выходу на работу нет. Все сведения занесут в медицинскую карту.
Также через чат-бот «Мое здоровье Тюменская область» можно записаться на очный прием или отменить его при необходимости. Еще есть возможность получить телемедицинскую консультацию по выписке льготных препаратов, уточнению назначенного лечения, обучению в школах здоровья и другим поводам.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.