Жители Тюменской области более 15 тыс. раз закрыли больничный через «Макс»

Цифровой сервис «Мое здоровье Тюменская область» стал востребованным инструментом для жителей региона. Дистанционный формат позволяет сэкономить время и избежать посещения поликлиники. В чат-боте нужно выбрать телемедицинскую консультацию и указать повод «Закрыть больничный лист». Врач проверит данные и если он будет уверен, что пациент полностью здоров, то закроет больничный и сделает заключение, что препятствий к выходу на работу нет. Все сведения занесут в медицинскую карту.