Фестиваль НХП в Городце: ярмарка, мастер‑классы и концерт Мити Фомина

18 и 19 июля в Городце пройдёт фестиваль народных художественных промыслов «Мастера Золотого кольца». Пресс‑служба губернатора и правительства Нижегородской области сообщает, что в программу войдёт более 50 мероприятий. Фестиваль приурочен к вхождению Городца в туристический маршрут «Золотое кольцо» и к 90‑летию фабрики «Городецкая роспись»; событие станет центральной частью празднования Дня города и соберёт мастеров НХП при поддержке национального проекта «Туризм и гостеприимство».
Гостей ждёт насыщенная двухдневная программа: выступления творческих коллективов, ярмарка народных художественных промыслов, гастрономические зоны и семейные мастер‑классы. 18 июля на Набережной Революции состоится торжественное открытие с парадом делегаций по улицам города. В Музейном квартале развернут уличные фотовыставки и воссоздадут атмосферу купеческого Городца. В сквере имени Ленина заработает Летний театр с духовым оркестром и детской зоной (анимация, аквагрим, мастер‑классы).
На ярмарке представят изделия мастеров «Золотого кольца» и проведут ремесленные мастер‑классы. Концертная программа на главной сцене объединит фольклорные ансамбли, народные коллективы, солистов и кавер‑группы; хедлайнером первого дня станет певец Митя Фомин (старт в 20:00), завершит вечер DJ‑проект ERA. Во второй день концерты продолжатся с 11:00 до 14:00 с участием местных творческих коллективов.
Кроме того, в парке имени Ворожейкина организуют художественные занятия, в сквере Пионерии с 16:00 до 18:00 пройдёт фестиваль красок, а в 17:00 на балконе ДК «Северный» состоится сольный концерт Анны Воронцовой в рамках проекта «Музыка балконов». Вход на все мероприятия свободный. Подробную программу можно найти на сайте festivalmasters.ru. Фестиваль реализуется при поддержке партнёров и спонсоров.
Напомним, национальный проект «Туризм и гостеприимство» реализуется по инициативе президента РФ Владимира Путина и предусматривает решение задач, которые ранее были учтены в нацпроекте «Туризм и индустрия гостеприимства». Он предполагает развитие инфраструктуры, производство оборудования, подготовку кадров для сферы туризма, продвижение путешествий по России, а также обеспечение качественного сервиса и безопасных, удобных поездок. В нацпроект входит пять федеральных проектов: «Создание номерного фонда, инфраструктуры и точек притяжения», «5 морей и озеро Байкал», «Производство отечественной продукции для туристской индустрии», «Туристическая привлекательность страны» и «Кадры для туризма».
Ранее сообщалось, что мотофестиваль «Волчий угол» прошел в Городецком округе.
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