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Матч со звездами НХЛ и КХЛ будет проходить в Беларуси каждый год

Организаторы готовят для любителей хоккея не только спортивное зрелище, но и развлекательную программу.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 10 июл — Sputnik. Благотворительный хоккейный матч с белорусскими звездами из НХЛ и КХЛ будет проходить в республике каждый год в разных городах, сообщил журналистам в пятницу член Совета Республики Нацсобрания Беларуси Дмитрий Басков, сообщает корреспондент Sputnik.

Сенатор посетил в пятницу отчетно-выборную конференцию Федерации хоккея страны. Он напомнил, что в субботу в Витебске состоится благотворительный хоккейный матч. Звезды НХЛ и КХЛ сыграют с ХК «Витебск».

«Теперь эта команда нового поколения наших белорусских хоккеистов будет приезжать в города, где они получили прекрасную возможность подготовиться и стать теми, кем они стали. Каждое лето они будут возвращаться после своего спортивного сезона», — сказал Басков.

По его словам, в следующем году матч может пройти в Жлобине.

Игра в Витебске.

Благотворительная встреча звезд белорусского хоккея и ХК «Витебск» пройдет на площадке Ледового дворца.

Кроме матча для болельщиков в этот день на арене и трибунах развернутся активности. Завершит грандиозное хоккейное событие автограф-сессия со всеми участниками звездной команды.

Организаторы надеются, что такое мероприятие поможет объединить людей ради общей важной цели. Все вырученные средства от продажи билетов будут переданы на благотворительность.