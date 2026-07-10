Матч со звездами НХЛ и КХЛ будет проходить в Беларуси каждый год

МИНСК, 10 июл — Sputnik. Благотворительный хоккейный матч с белорусскими звездами из НХЛ и КХЛ будет проходить в республике каждый год в разных городах, сообщил журналистам в пятницу член Совета Республики Нацсобрания Беларуси Дмитрий Басков, сообщает корреспондент Sputnik.
Сенатор посетил в пятницу отчетно-выборную конференцию Федерации хоккея страны. Он напомнил, что в субботу в Витебске состоится благотворительный хоккейный матч. Звезды НХЛ и КХЛ сыграют с ХК «Витебск».
«Теперь эта команда нового поколения наших белорусских хоккеистов будет приезжать в города, где они получили прекрасную возможность подготовиться и стать теми, кем они стали. Каждое лето они будут возвращаться после своего спортивного сезона», — сказал Басков.
По его словам, в следующем году матч может пройти в Жлобине.
Игра в Витебске.
Благотворительная встреча звезд белорусского хоккея и ХК «Витебск» пройдет на площадке Ледового дворца.
Кроме матча для болельщиков в этот день на арене и трибунах развернутся активности. Завершит грандиозное хоккейное событие автограф-сессия со всеми участниками звездной команды.
Организаторы надеются, что такое мероприятие поможет объединить людей ради общей важной цели. Все вырученные средства от продажи билетов будут переданы на благотворительность.