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Количество автобусов увеличат в Воронеже на фоне ситуации с топливом

ля общественного транспорта проработаны особые правила заправки.

Источник: Аргументы и факты

Количество единиц общественного транспорта увеличат в Воронеже в часы-пик, чтобы поездки стали комфортнее и доступнее. Такое решение приняли по договорённости с перевозчиками. Об этом в пятницу, 10 июля, сообщил губернатор Александр Гусев.

Для общественного транспорта проработаны особые правила заправки. Они уже реализуются на АЗС.

Также глава региона призвал местных жителей, пользующихся личным транспортом и имеющих несколько автомобилей в семье, продумывать совместные маршруты и отказываться хотя бы от одного авто.

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