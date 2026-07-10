Количество автобусов увеличат в Воронеже на фоне ситуации с топливом

Количество единиц общественного транспорта увеличат в Воронеже в часы-пик, чтобы поездки стали комфортнее и доступнее. Такое решение приняли по договорённости с перевозчиками. Об этом в пятницу, 10 июля, сообщил губернатор Александр Гусев.