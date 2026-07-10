Количество автобусов увеличат в Воронеже на фоне ситуации с топливом

Количество единиц общественного транспорта увеличат в Воронеже в часы-пик, чтобы поездки стали комфортнее и доступнее. Такое решение приняли по договорённости с перевозчиками. Об этом в пятницу, 10 июля, сообщил губернатор Александр Гусев.
Для общественного транспорта проработаны особые правила заправки. Они уже реализуются на АЗС.
Также глава региона призвал местных жителей, пользующихся личным транспортом и имеющих несколько автомобилей в семье, продумывать совместные маршруты и отказываться хотя бы от одного авто.
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