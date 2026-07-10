«Поющие мосты» 10−11 июля посвятят Дню начала Ленинградской битвы

В ближайшие выходные, 10 и 11 июля, состоится ночное звуковое шоу «Поющие мосты» (16+), приуроченное к значимым событиям военной истории России. Как сообщает «Петербургский дневник», эти ночи будут посвящены двум важным датам: началу Ленинградской битвы и победе русской армии под командованием Петра I в Полтавской битве.
В рамках шоу будет представлена уникальная музыкальная программа, включающая произведения отечественных композиторов.
Традиционно Дворцовый мост будет разведён под звуки Гимна Великому городу Рейнгольда Глиэра из балета «Медный всадник». Затем зрителей ждёт череда музыкальных произведений, отражающих воинскую славу России. Среди них:
Симфонический антракт «Полтавский бой» Петра Чайковского из оперы «Мазепа». Это произведение исполнит Санкт-Петербургский государственный академический симфонический оркестр под руководством Заслуженного артиста России Александра Титова.
Симфония № 7 («Ленинградская») Дмитрия Шостаковича, одно из самых известных произведений композитора, которое всегда ассоциируется с блокадой Ленинграда.
Военный марш «Ленинград» Дмитрия Перцева. Это архивная запись 1986 года, исполненная Духовым оркестром Ленинградского военного округа.
«Вечерняя песня» Василия Соловьёва-Седого, наполненная теплотой и ностальгией.
Напомним, шоу начинается обычно за несколько минут до разводки моста: с 01:05 до 01:10.