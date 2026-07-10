«Поющие мосты» 10−11 июля посвятят Дню начала Ленинградской битвы

В ближайшие выходные, 10 и 11 июля, состоится ночное звуковое шоу «Поющие мосты» (16+), приуроченное к значимым событиям военной истории России. Как сообщает «Петербургский дневник», эти ночи будут посвящены двум важным датам: началу Ленинградской битвы и победе русской армии под командованием Петра I в Полтавской битве.