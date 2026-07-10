Подвалы многоквартирных домов в Сочи продолжают приводить в порядок

В Сочи продолжают приводить в порядок подвалы многоквартирных домов. Цель масштабной кампании — не только обеспечение санитарных и противопожарных норм, но и подготовка заглубленных помещений для использования в качестве возможных временных укрытий. На этой неделе коммунальные службы и волонтеры зачистили подвал многоэтажки в Хостинском районе по адресу: Курортный проспект, 98/16. Оттуда полностью вывезли скопившийся строительный и бытовой мусор, рассказали в мэрии Сочи.