Обеспеченность АЗС Воронежской области бензином в среднем составляет около 50%

По данным ежедневного мониторинга, обеспеченность автозаправочных станций Воронежской области бензином в среднем составляет около 50%, дизельным топливом — почти 70%. При этом нагрузка на федеральные и региональные сети АЗС выросла в 1,5 раза по сравнению с прошлым летом. Даже при восстановлении логистики и вводе дополнительных бензовозов объемы топлива выбираются за считанные часы.