В Нижегородской области начато строительство нефтесборщика и барж на предприятии «Р‑Флот»

Егор Поляков подчеркнул важность судостроения для региона: в Нижегородской области строят суда на подводных крыльях, краболовы‑процессоры, круизные лайнеры и электрические пассажирские суда, а отрасль представлена 18 крупными и средними предприятиями. Министр промышленности Максим Черкасов отметил, что «Р‑Флот» — ключевой игрок регионального судостроения; за прошлый год группа сдала по всей стране 29 судов, в том числе два полностью спроектированных и произведённых на площадке в Богородском округе. За 20 лет предприятие построило более 1 200 судов различного назначения.