В Нижегородской области начато строительство нефтесборщика и барж на предприятии «Р‑Флот»

На производственной площадке группы компаний «Р‑Флот» в Богородском округе Нижегородской области прошла торжественная закладка четырёх речных судов: нефтесборщика проекта ROS2406, несамоходной баржи‑площадки проекта RBD2808, буксира‑толкача проекта RPT2507 и несамоходной трюмной баржи проекта RHB2007NS. Мероприятие приурочено к 20‑летию предприятия.
В церемонии участвовали заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков, заместитель министра промышленности, торговли и предпринимательства региона Владимир Балакин, депутат Заксобрания и глава отраслевой судостроительной ассоциации Рустам Досаев, генеральный директор ГК «Р‑Флот» Алексей Клепиков и глава администрации Богородского муниципального округа Алексей Коротков.
Егор Поляков подчеркнул важность судостроения для региона: в Нижегородской области строят суда на подводных крыльях, краболовы‑процессоры, круизные лайнеры и электрические пассажирские суда, а отрасль представлена 18 крупными и средними предприятиями. Министр промышленности Максим Черкасов отметил, что «Р‑Флот» — ключевой игрок регионального судостроения; за прошлый год группа сдала по всей стране 29 судов, в том числе два полностью спроектированных и произведённых на площадке в Богородском округе. За 20 лет предприятие построило более 1 200 судов различного назначения.
Краткое назначение закладываемых судов: судно‑нефтесборщик будет использоваться для локализации и ликвидации разливов нефти на водоёмах; буксир‑толкач предназначен для буксировки и толкания судов и плавучих объектов; несамоходная баржа‑площадка служит для перевозки грузов, техники и выдерживает до 100 тонн; открытая несамоходная трюмная баржа (шаланда) рассчитана на перевозку песка, гравия и щебня с грузоподъёмностью до 90 тонн.
На праздновании юбилея также наградили сотрудников предприятия. Генеральный директор Алексей Клепиков отметил роль трёх производственных площадок в работе группы: проектирование в Нижнем Новгороде, производство оборудования в Богородске и финальная сборка в посёлке Окский; в коллективе более 200 человек. По его словам, помимо четырёх заложенных судов, в рамках инвестиционного проекта продолжается строительство двух универсальных земснарядов.
Ранее сообщалось, что новое судно проекта RSD59 заложили на заводе «Красное Сормово».