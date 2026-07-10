Суд не стал рассматривать иск «Газпрома» к «Орловской генерации» на 129 млн

По собственным данным, филиал АО «РИР Энерго» — «Орловская генерация» объединяет энергоактивы компании в Орловской и Тульской областях. В его состав входят Ливенская и Орловская ТЭЦ, а также тепловые сети в Орле. Филиал — основной поставщик тепла для промышленности и ЖКХ региона: его доля на рынке тепловой энергии Орла составляет 64%, Ливен — 61%.