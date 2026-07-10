В московском районе Коммунарка появится новый электробусный маршрут

Новый электробусный маршрут № 985 начнет работать в районе Коммунарка 11 июля, сообщили в департаменте экономической политики и развития Москвы. Модернизация социальной и коммунальной инфраструктуры ведется в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Автобусы свяжут крупный жилой квартал в Новомосковском округе со станциями метро «Потапово», «Коммунарка», «Корниловская» и «Теплый Стан».
«По задаче Сергея Собянина мы развиваем сеть маршрутов наземного транспорта. Обеспечение новых крупных жилых кварталов и комплексов комфортным транспортом в шаговой доступности — одна из приоритетных задач для нас. Благодаря открытию нового маршрута жители смогут быстрее добираться до нужной станции метро, чтобы совершать ежедневные поездки на работу, учебу или по другим делам. Всего на сегодняшний день в столице работает порядка 900 маршрутов электробусов и автобусов», — рассказал заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Расписание маршрута будет опубликовано на едином транспортном портале и на остановках накануне открытия. На маршруте будут работать шесть современных электробусов. По билету «Кошелек» карты «Тройка» в течение 90 минут действует бесплатная пересадка на другие маршруты наземного транспорта, а также скидка при пересадке на метро и Московские центральные диаметры.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.