В московском районе Коммунарка появится новый электробусный маршрут

«По задаче Сергея Собянина мы развиваем сеть маршрутов наземного транспорта. Обеспечение новых крупных жилых кварталов и комплексов комфортным транспортом в шаговой доступности — одна из приоритетных задач для нас. Благодаря открытию нового маршрута жители смогут быстрее добираться до нужной станции метро, чтобы совершать ежедневные поездки на работу, учебу или по другим делам. Всего на сегодняшний день в столице работает порядка 900 маршрутов электробусов и автобусов», — рассказал заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.