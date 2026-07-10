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Бочаров поздравил с днем рождения митрополита Феодора

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поздравил с днем рождения митрополита Волгоградского и Камышинского Феодора.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поздравил с днем рождения митрополита Волгоградского и Камышинского Феодора. Как ранее сообщало ИА «Высота 102», сегодня владыке исполнилось 53 года.

Теплые слова по случаю личного праздника Бочаров адресовал Феодору в телефонном разговоре. Глава региона поблагодарил митрополита за работу по укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей, сохранению культурно-исторического наследия, пожелал дальнейших успехов и всего самого доброго.

Напомним, что митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор совместно с губернатором Андреем Бочаровым в июне принял участие в церемонии открытия закладного камня на месте будущего культурно-просветительского центра. Центр будет размещен в Комсомольском саду, вблизи собора Александра Невского.