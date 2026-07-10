Бочаров поздравил с днем рождения митрополита Феодора

Напомним, что митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор совместно с губернатором Андреем Бочаровым в июне принял участие в церемонии открытия закладного камня на месте будущего культурно-просветительского центра. Центр будет размещен в Комсомольском саду, вблизи собора Александра Невского.