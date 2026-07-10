Волонтеры: строители заживо замуровывают стрижей на севере Волгограда

Волонтеры из центра реабилитации диких животных «Птичий остров» бьют тревогу: строительные бригады, занимающиеся капитальным ремонтом многоэтажек на севере Волгограда, заживо замуровывают стрижей, которые облюбовали здание для своих гнезд.
Речь идет о домах на улице Николая Отрады 1 и 1а в Тракторозаводском районе. Местные жители поделились видео, в кадр попали погибшие птицы.
«Птицы бьются, кричат, задыхаются в бетоне в эту невыносимую жару, когда каждый градус на солнце превращает дома в адскую печь! Сейчас начало июля, многие птицы еще с птенцами», — делится руководитель приюта Алина Ерина.
По словам зоозащитников, они связались с представителем компании, но на их возмущение он бросил: «Что вы ради птичек подняли такую суету?» — и отпустил циничную шутку по поводу того, что стрижи не могут выбраться из гнезд: «Наверное, у них запрещен вылет».
Волонтеры призывают всех неравнодушных обращаться в прокуратуру и Росприроднадзор, а также местную администрацию. Коллективное обращение по этому поводу уже отправили местные жители, которые как могут спасают птенцов и их родителей.
Ранее жители Центрального района Волгограда поймали в кадр дикого кабана, перебегавшего проезжую часть улицы 7-й Гвардейской Дивизии.