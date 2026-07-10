Волонтеры: строители заживо замуровывают стрижей на севере Волгограда

По словам зоозащитников, они связались с представителем компании, но на их возмущение он бросил: «Что вы ради птичек подняли такую суету?» — и отпустил циничную шутку по поводу того, что стрижи не могут выбраться из гнезд: «Наверное, у них запрещен вылет».