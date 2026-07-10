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В Сюмсинском районе Удмуртии открыли детский центр «Книжный парусник»

Муниципалитет стал первым в регионе, где на базе библиотеки создали подобную площадку для юных жителей и их родителей.

Торжественное открытие детского культурно-просветительского центра «Книжный парусник» состоялось 7 июля в Сюмсинском районе Удмуртии на базе районной детской библиотеки. Это стало возможным при поддержке нацпроекта «Семья», сообщили в администрации муниципалитета.

В новом центре дошкольники смогут посещать театральные постановки и музыкальные занятия. Для школьников будут проводиться творческие мастер-классы, квесты и викторины. Также в центре они смогут работать над собственными проектами, реализовывать свои инициативы и находить единомышленников. «Книжный парусник» оснащен удобной мебелью, современным оборудованием и большим фондом детской литературы.

Сюмсинский район стал первым в Удмуртии, где на базе библиотеки открылся современный центр для поддержки семей и детей. Право символического запуска учреждения предоставили постоянной читательнице Полине Кудрявцевой.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.