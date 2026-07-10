Калининградские врачи спасли месячного ребёнка с тяжёлым пороком сердца

Калининградские врачи спасли месячного ребёнка с тяжёлым пороком сердцем. Операцию провели в кардиоцентре в Родниках. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе областного правительства.
Мальчик родился в Региональном перинатальном центре. Ещё во время беременности мать предупреждали, что у ребёнка существует вероятность врождённого порока сердца. Опасения подтвердились, и исследование выявило серьёзные нарушения.
Врачи РПЦ сделали всё возможное, чтобы стабилизировать состояние новорождённого. После этого они связались со специалистами федерального центра высоких медицинских технологий в Родниках. Операция была необходима, однако мальчику требовалось подрасти и набрать массу. В течение нескольких недель он находился под наблюдением медиков. Его регулярно возили на обследования в кардиоцентр. При этом врождённый порок развивался по худшему сценарию.
Порок был комбинированным: врождённый стеноз аортального клапана, дефекты межпредсердной перегородки. Он носил критический характер, и каждый день отсрочки увеличивал риск необратимых изменений, создавая жизнеугрожающую ситуацию. Ждать было нельзя. Мы оценивали риски и понимали: если не вмешаться сейчас, спасти ребёнка будет невозможно, — рассказал кардиохирург Вадим Дидык.
Ребёнка перевели в кардиоцентр. Операцию на открытом сердце с искусственным кровообращением провели на 28 день жизни. Вмешательство продлилось три часа и завершилось успешно. Специалисты устранили порок, выполнив радикальную коррекцию. Детские реаниматологи и кардиологи помогли мальчику восстановиться после сложной операции.
«Из роддома же нас не выписывали, сразу сюда перевели. Так что это выписка нашего сына после рождения. Уже после второго рождения, как я считаю. Мы очень благодарны всем медицинским работникам, спасибо врачам за обновлённое сердце нашего малыша», — поделилась мать ребёнка. Сегодня мальчик чувствует себя хорошо.