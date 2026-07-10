Калининградские врачи спасли месячного ребёнка с тяжёлым пороком сердца

Врачи РПЦ сделали всё возможное, чтобы стабилизировать состояние новорождённого. После этого они связались со специалистами федерального центра высоких медицинских технологий в Родниках. Операция была необходима, однако мальчику требовалось подрасти и набрать массу. В течение нескольких недель он находился под наблюдением медиков. Его регулярно возили на обследования в кардиоцентр. При этом врождённый порок развивался по худшему сценарию.