На Авиамоторной улице в Москве началась подготовка к возведению дома

Разработка котлована для возведения дома по программе реновации началась на Авиамоторной улице в Москве, сообщил министр правительства столицы, руководитель департамента градостроительной политики города Владислав Овчинский. Обновление жилого фонда отвечает задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
«Новостройка на Авиамоторной улице, рассчитанная на 168 квартир, будет состоять из двух секций переменной этажности жилой площадью около 10 тысяч квадратных метров. Для комфорта будущих жителей во всех пространствах общего пользования — во дворе и в доме — предусмотрена безбарьерная среда. Сейчас на стройплощадке идут подготовительные работы — устанавливается шпунтовое ограждение и производится разработка котлована», — добавил Овчинский.
Жилой комплекс возведут на Авиамоторной улице, земельный участок № 5 — на месте расселенной и снесенной пятиэтажки. Здание построят в районе с развитой инфраструктурой. Станция метро «Лефортово» находится в пяти минутах ходьбы, до станции Сортировочная третьего Московского центрального диаметра можно дойти за 10 минут, а остановка трамваев — всего в 200 метрах от дома. Недалеко от новостройки есть детская поликлиника, школа, супермаркет, кафе, медицинские и образовательные центры, а также Лефортовский парк.
«Мосгосстройнадзор одобрил строительство дома по программе реновации на земельном участке площадью чуть более 0,4 гектара. Оформленный документ позволяет застройщику приступить к работам. Сразу после получения соответствующего извещения инспекторы комитета государственного строительного надзора города Москвы составят программу выездных проверок жилого объекта, которые пройдут на всех этапах реализации проекта», — уточнил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.
Напомним, программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.