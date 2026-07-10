На Авиамоторной улице в Москве началась подготовка к возведению дома

Жилой комплекс возведут на Авиамоторной улице, земельный участок № 5 — на месте расселенной и снесенной пятиэтажки. Здание построят в районе с развитой инфраструктурой. Станция метро «Лефортово» находится в пяти минутах ходьбы, до станции Сортировочная третьего Московского центрального диаметра можно дойти за 10 минут, а остановка трамваев — всего в 200 метрах от дома. Недалеко от новостройки есть детская поликлиника, школа, супермаркет, кафе, медицинские и образовательные центры, а также Лефортовский парк.