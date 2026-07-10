Фестиваль русской культуры в Удмуртии посетили более 150 гостей

Более 150 участников собрал XIII Всероссийский фестиваль традиционной русской культуры «Высокий берег». Он прошел 1−5 июля в Удмуртии в соответствии с задачами нацпроекта «Семья», сообщили в администрации Сарапульского района.
Фестиваль открылся встречей-знакомством, где участники представили уникальные песенные и плясовые традиции своих регионов. Программу дополнило знакомство с деревнями Сарапульского, Каракулинского и Киясовского районов республики. В этих поездках участники фестиваля узнали о местных традициях, посетили музейные комнаты и пообщались с хранителями народной культуры. В селах и деревнях прошли концертные программы с участием фольклорных коллективов.
Так, в деревне Борисово Сарапульского района для гостей работали Русский дом, Почтовая станция, Дом ткачества, Дом керамики, Дом народной игрушки, ремесленные и ярмарочные ряды. На протяжении всего праздника желающие могли послушать рассказы о старинных вещах, а также принять участие в мастер-классах по народным ремеслам.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.