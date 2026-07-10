Фестиваль русской культуры в Удмуртии посетили более 150 гостей

Фестиваль открылся встречей-знакомством, где участники представили уникальные песенные и плясовые традиции своих регионов. Программу дополнило знакомство с деревнями Сарапульского, Каракулинского и Киясовского районов республики. В этих поездках участники фестиваля узнали о местных традициях, посетили музейные комнаты и пообщались с хранителями народной культуры. В селах и деревнях прошли концертные программы с участием фольклорных коллективов.