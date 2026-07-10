Три района Воронежской области попали под отключение света из-за урагана

Также локальное отключение электричества зафиксировано в Коминтерновском районе Воронежа. Причиной перебоев стали нарушения на воздушных линиях электропередачи. В восстановительных работах задействованы 15 бригад энергетиков: 40 специалистов и 16 единиц спецтехники. Сроки ремонта также пока не определены — работы будут вестись до полного восстановления света у всех потребителей.