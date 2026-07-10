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Три района Воронежской области попали под отключение света из-за урагана

В результате ураганного ветра и ливня с грозой в Семилукском, Рамонском и Хохольском районах Воронежской области произошли отключения электричества. Точное количество жителей, затронутых аварией, пока неизвестно. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в филиале «Россетей» «Воронежэнерго».

Источник: Коммерсантъ

В результате ураганного ветра и ливня с грозой в Семилукском, Рамонском и Хохольском районах Воронежской области произошли отключения электричества. Точное количество жителей, затронутых аварией, пока неизвестно. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в филиале «Россетей» «Воронежэнерго».

Также локальное отключение электричества зафиксировано в Коминтерновском районе Воронежа. Причиной перебоев стали нарушения на воздушных линиях электропередачи. В восстановительных работах задействованы 15 бригад энергетиков: 40 специалистов и 16 единиц спецтехники. Сроки ремонта также пока не определены — работы будут вестись до полного восстановления света у всех потребителей.

В апреле «Ъ-Черноземье» сообщал, что три района Курской области остались без электричества из-за урагана. Тогда под отключения попали жители 36 населенных пунктов. Всего света лишились 2,1 тыс. человек в 942 домах.

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