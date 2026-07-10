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Дороги к Ключищам и Чистому Полю отремонтировали в Шатковском округе

Госкомиссия приняла в эксплуатацию более 3,5 километра обновленных подъездных дорог к селам.

В Шатковском муниципальном округе завершился ремонт автомобильных дорог к селам Ключищи и Чистое Поле. Оба объекта уже приняты государственной комиссией. Об этом сообщили в Главном управлении автомобильных дорог Нижегородской области.

Подъезд к селу Ключищи протяженностью 1,5 км обновили за 28,8 млн рублей. На участке уложили новое асфальтобетонное покрытие, укрепили обочины и установили дорожные знаки. Дорога имеет важное значение для жителей села, где расположены школа и социальные объекты, а также проходят маршруты школьных автобусов и спецслужб.

Еще более 2 км дорожного полотна отремонтировали на подъезде к селу Чистое Поле. Стоимость работ составила 37,5 млн рублей. Оба участка примыкают к трассе Шатки — Лесогорск — Большой Макателем, вдоль которой расположены девять населенных пунктов.

Ранее сообщалось, что ремонт дороги к селу Ломовка завершили в Арзамасском округе.