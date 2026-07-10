Дороги к Ключищам и Чистому Полю отремонтировали в Шатковском округе

Подъезд к селу Ключищи протяженностью 1,5 км обновили за 28,8 млн рублей. На участке уложили новое асфальтобетонное покрытие, укрепили обочины и установили дорожные знаки. Дорога имеет важное значение для жителей села, где расположены школа и социальные объекты, а также проходят маршруты школьных автобусов и спецслужб.