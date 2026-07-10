Жители Черняховска пожаловались на зловонную свалку отходов мясного производства

«На открытой территории предприятия размещены производственные отходы, частично обмотанные стрейч-пленкой, которые источают сильный неприятный запах», — резюмировали специалисты и заявили, что все это не только ухудшает качество жизни горожан, но и вредит экологии, а также привлекает птиц, грызунов и насекомых, которые являются потенциальными переносчиками всякой заразы.