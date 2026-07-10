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Жители Черняховска пожаловались на зловонную свалку отходов мясного производства

Специалисты Россельхознадзора подняли в воздух дрон и нашли источник вони.

Жители Черняховска пожаловались на удушающее зловонье. Как выяснили специалисты областного Россельхознадзора, неприятный запах исходить от склада отходов мясного производства, который организовало местное предприятие.

В воздух подняли беспилотный аппарат, с помощью которого и разглядели вонючую свалку на территории мясоперерабатывающего предприятия ООО «Матадор».

«На открытой территории предприятия размещены производственные отходы, частично обмотанные стрейч-пленкой, которые источают сильный неприятный запах», — резюмировали специалисты и заявили, что все это не только ухудшает качество жизни горожан, но и вредит экологии, а также привлекает птиц, грызунов и насекомых, которые являются потенциальными переносчиками всякой заразы.

Также выяснилось, что компания не передает образующиеся отходы на утилизацию в спецорганизации, а только и складирует их на собственной территории.

Меры предпринимаются, информация о выявленной угрозе направлена в Росприроднадзор.