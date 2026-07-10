В лесах Пензенской области установили 5 видеокамер

Пять видеокамер установили в лесах Пензенской области по национальному проекту «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в министерстве лесного, охотничьего хозяйства и природопользования региона.
Видеокамеры кругового обзора со специализированным программным обеспечением поворачиваются на 360 градусов каждые 10−12 минут. Они автоматически выявляют возгорания на ранней стадии независимо от времени суток и погодных условий, определяют их координаты и оперативно оповещают об этом диспетчерскую службу. В 2027 году планируется приобрести еще 10 видеокамер для дистанционного мониторинга лесных пожаров.
«Данные видеокамеры установлены, они помогут нам оперативно обнаруживать лесные пожары, минимизировать потенциальный ущерб имуществу, здоровью и жизни граждан», — отметил министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области Ришат Алтынбаев.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.