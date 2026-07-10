В лесах Пензенской области установили 5 видеокамер

Видеокамеры кругового обзора со специализированным программным обеспечением поворачиваются на 360 градусов каждые 10−12 минут. Они автоматически выявляют возгорания на ранней стадии независимо от времени суток и погодных условий, определяют их координаты и оперативно оповещают об этом диспетчерскую службу. В 2027 году планируется приобрести еще 10 видеокамер для дистанционного мониторинга лесных пожаров.