«Все несущие конструктивы — аварийные»: в ФКР оценили состояние дома в Славском округе, где провалился потолок

Все несущие конструктивы — фундамент, стены, межэтажные перекрытия, балконы и крыша — дома в посёлке Ясное Славского округа, где недавно обрушился потолок, аварийные. Об этом сообщили «Клопс» в областном Фонде капремонта в пятницу, 10 июля.
Техническое заключение о состоянии здания администрация Славского округа предоставила в Фонд в конце июня. Согласно ему, пять из девяти квартир находятся в собственности муниципалитета. Часть здания сейчас заброшена. Там выбиты окна, имеются обрушения.
«При наличии двух и более несущих строительных конструкций в аварийном состоянии зданию присваивается категория “аварийное”, — пояснили в ФКР требования существующих правил. — Такие объекты подлежат рассмотрению на межведомственной комиссии по признанию домов подлежащими сносу или реконструкции».
Свои выводы после рассмотрения заключения специалисты фонда намерены передать окружным властям уже сегодня. За дополнительной информацией жителям находящихся там квартир рекомендуют обратиться в администрацию Славского МО.
Потолок обвалился, образовав сквозную дыру со второго на третий этаж, в воскресенье. К счастью, хозяйки в этот момент не было дома.