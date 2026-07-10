«Все несущие конструктивы — аварийные»: в ФКР оценили состояние дома в Славском округе, где провалился потолок

Все несущие конструктивы — фундамент, стены, межэтажные перекрытия, балконы и крыша — дома в посёлке Ясное Славского округа, где недавно обрушился потолок, аварийные. Об этом сообщили «Клопс» в областном Фонде капремонта в пятницу, 10 июля.