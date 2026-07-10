В Хабаровском крае прокуратура помогла раненому участнику СВО получить полмиллиона рублей

В Хабаровском крае прокуратура восстановила права участника специальной военной операции, которому отказали в выплате после ранения. Благодаря вмешательству надзорного ведомства боец получил положенные деньги. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в прокуратуре Хабаровского края, в Бикинскую городскую прокуратуру обратился военнослужащий с просьбой защитить его право на получение единовременной материальной помощи. Выяснилось, что мужчина длительное время проживал на территории войсковой части в Бикине, но не имел регистрации в городе. Именно это формальное обстоятельство стало причиной отказа в выплате после ранения, полученного в зоне боевых действий.
Прокурор города обратился в Бикинский городской суд с заявлением об установлении факта проживания военнослужащего на территории региона. Суд требования прокурора удовлетворил в полном объёме. После вступления решения в законную силу заявителю выплачено 500 тысяч рублей за ранение.
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