В Хабаровском крае прокуратура помогла раненому участнику СВО получить полмиллиона рублей

Как сообщили в прокуратуре Хабаровского края, в Бикинскую городскую прокуратуру обратился военнослужащий с просьбой защитить его право на получение единовременной материальной помощи. Выяснилось, что мужчина длительное время проживал на территории войсковой части в Бикине, но не имел регистрации в городе. Именно это формальное обстоятельство стало причиной отказа в выплате после ранения, полученного в зоне боевых действий.