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Крым свяжет с Херсонской областью новый автобусный маршрут

В Крыму появится новый автобусный маршрут в Херсонскую область.

Источник: Комсомольская правда

Межрегиональный автобусный маршрут, который соединит регион с Республикой Крым и городом Севастополем, зарегистрирован в Херсонской области.

В подведомственном Минтрансу России ФБУ «Росавтотранс» сообщили, что запустить маршрут необходимо не позднее 4 октября текущего года.

Новое направление внесено в Реестр межрегиональных маршрутов регулярных перевозок, а согласно действующему законодательству, начать эксплуатацию маршрута перевозчики обязаны в течение 90 дней с даты его регистрации.

Главная цель расширения транспортной сети — улучшение транспортной доступности и пассажирского сообщения между регионами Российской федерации.

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