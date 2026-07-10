Крым свяжет с Херсонской областью новый автобусный маршрут

Межрегиональный автобусный маршрут, который соединит регион с Республикой Крым и городом Севастополем, зарегистрирован в Херсонской области.
В подведомственном Минтрансу России ФБУ «Росавтотранс» сообщили, что запустить маршрут необходимо не позднее 4 октября текущего года.
Новое направление внесено в Реестр межрегиональных маршрутов регулярных перевозок, а согласно действующему законодательству, начать эксплуатацию маршрута перевозчики обязаны в течение 90 дней с даты его регистрации.
Главная цель расширения транспортной сети — улучшение транспортной доступности и пассажирского сообщения между регионами Российской федерации.
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