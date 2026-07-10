Международный «Бал кукол» начался в Нижнем Новгороде

На три дня Marins Нижний Новгород превратился в царство принцесс, волшебных героев, персонажей сказок и фильмов, милых зверят с огромными глазами, демонических персонажей, мишек Тедди и портретных кукол, созданных кукольниками из разных стран.
На одной площадке собралось более 250 авторов, каждый из которых представил свою коллекцию эксклюзивных кукол и игрушек, выполненных в разных техниках. А царит над всем этим великолепием автор проекта, лауреат Премии Правительства РФ в области культуры, президент Международного объединения авторской куклы Светлана Пчельникова.
«Я очень рада, что во второй раз здесь, в уютном пространстве Маринс парк-отель мы эти дни будем кружиться в танце с посетителями и художниками с видом на город на реку, на это прекрасное лицо города, — поделилась Светлана. — Реки — это одна из тем нашей выставки. В прошлом году это были женские реки, а в этом — мужские. “Артель нижегородскихъ кукольниковъ”, к примеру, создала целый проект “Исконность”. А я, не сговариваясь с ними, их поддержала — сделала коллекцию “Издалека-долго течёт река Волга” — я её связала! Я в январе первый раз в жизни взяла крючок в руки и не могу теперь остановиться — даже путешествую с заготовочками будущих кукол! А для Нижнего связала голубых вязаных медведей, которые ткут и плетут нити любви, света, мира и благополучия. Для меня они — активные строители рая на земле». — поделилась мастер, удивившая своим переходом от своих классических кукол к вязаным. Кстати, около её синих медведей уже стоит табличка «Продано!», хотя выставка только что открылась. А у многих уникальных кукол стоят таблички «Не продаётся!». И действительно, главное на выставке — не продажа, а общение мастеров и обмен опытом.
«Тут не про продажу. Главная наша тема — взаимоопыление, взаимовосхищение. Мне приятно видеть, как за этот год вырос уровень мастеров. Тут есть неуловимая духовная составляющая — вдохновение из Космоса, от Высшего Я, от Создателя, от Творца, ты получаешь эту энергию творчества и транслируешь её через кукол! Мы — подобие Творца, сотворцы нашей Вселенной, нашего рая. Создатель вездесущ, непознаваем, всемогущ, он во всём, всегда, 24 на 7 он с нами», — объяснила философию выставки автор проекта «Бал кукол».
Потрясающие куклы приехали в Нижний Новгород из Мексики. Автор Антонина Седова создаёт их из апельсинового дерева. Ее будуарные подвижные шарнирные куклы одеты в исторические платья разных эпох, до мельчайших подробностей воссозданные по картинам и гравюрам. Изображение одной из этих кукол стало афишей выставки этого года.
Постоянно толпятся зрители у витрины со множеством алых игрушек, антропоморфных симпатичных оленей и невероятно симпатичных мухоморов. Их автор — кстовчанка Мария Климук шьёт текстильных кукол в технике «грунтованный текстиль». Свою коллекцию она назвала «Красный петушок» — тот самый, сахарный, на палочке, что стал одним из символов российских ярмарок.
«Мне хотелось показать русский народный стиль, соединить деревенский эпос, красный цвет и русско-народные сказки в единой коллекции. При этом, конечно, я не забываю про свои любимые мухоморы, которые на всех выставках привлекают внимание. Вот поэтому моя коллекция такая яркая, красная. А оленёнок — продолжение моей коллекции оленят. Была зимняя, а сейчас представляю летнюю. И конечно, он — символ Нижнего Новгорода», — поделилась мастер. Много внимания посетителей и восторженных отзывов достается героям сказок и фильмов. Их на выставке огромное количество. От героев Тима Бёртона — Анна Фадеева создала целую галерею кукол, представляющих его легендарный фильм «Алиса в Стране чудес», до любимых несколькими поколениями персонажей сказок Александра Птушко и Александра Роу. Кажется, что Чудо-Юдо, восседающий на вершине одной из витрин, как в фильме вот-вот крикнет «Вар-вар-вар вар вара!». Это работа Дарьи Горды, работающей в смешанной технике. Она очень любит героев советских киносказок. Но есть на её витрине и «Вещь» — герой легендарной франшизы про «Семейку Аддамс». Причём это не просто кукла — это брошь, которая иногда прогуливается по выставке, восседая на плече своей хозяйки. Так уж случилось, что второй год подряд Дарья на выставке «Бал кукол» встретит свой день рождения — 12 июня, для неё это — особый праздник.
«Прошлый день рождения, наверное, был одним из самых счастливых дней моей жизни, потому что здесь рядом те, кого я люблю, мои коллеги, девочки, которые объединены творчеством. В прошлом году они задарили меня цветами — это было так весело», — рассказала Дарья.
Но далеко не все куклы — изящные писаные красавицы. Есть и демонические, словно сошедшие с кадров хорроров. А то и откровенно ужасающие. Даже удивительно, что один автор может создавать и красавиц, и чудовищ.
«Да, я разные куклы делаю, в разных техниках. Это и будуарные куклы, и мини-куколки, в зависимости от настроения то девушек романтичных, то эльфов, то куколок в стиле хоррор — такие вот страшненькие циклопики и зомбики сегодня пользуются популярностью — есть люди, которым очень нравятся такие куклы. Я и сама их очень люблю. Иногда делаю героев мультфильмов. Мне очень нравятся фильмы Тима Бёртона — часто делаю его героев», — рассказала Ольга Тетюшина из Тольятти.
И конечно, огромный интерес вызывают портретные куклы. Нижегородский мастер Анастасия Сероглазова специально для выставки сделала трёх знаменитых героинь отечественных фильмов. Это куклы Людмила Гурченко — Раиса Захаровна в фильме «Любовь и голуби», Надежда Румянцева — Тося Кислицына в «Девчатах» и Алиса Фрейндлих — Людмила Прокофьевна Калугина из фильма «Служебный роман».
«Я еле успела всех сделать к началу выставки. И Людмилу Марковну, и Алису Бруновну, и Надежду Васильевну, — поделилась мастер. — Я хотела показать, что у нас в культурный код входят не только русские частушки, потешки, сказки, кокошники и прочие новомодные наличники, которые сейчас важны, но и советский период. Куда же уж нам, советским людям, без цитат из советских фильмов. Поэтому в идею своих кукол я вынесла заглавные дисклеймеры — любимые ушедшие в народ фразы: “Девушки, уймите вашу мать”, “С такими я не танцую”, и “Очень вызывающие, я бы такие не взяла”. Хотела ещё добавить сюда Инну Михайловну Чурикову — маму Кроликова с её капусточкой из “Ширли -Мырли”, но не успела. Зато будет, над чем работать дальше».
На создания кинотроицы у Анастасии ушло два месяца работы.
«Все куклы разные. Алиса Бруновна встала чётко в позицию, не капризничала насчёт костюма. А Людмила Марковна вытрепала мне все нервы! Она никак не делалась. Это, кстати, её вторая голова, первая сгорала в духовке. Но и эта вела себя плохо — очень долго причесывалась, очень долго не могла примерить берет, очень долго делалась сумка, очень долго делался костюм. Но как только всё собралось, как будто сработала команда “Мотор!” и она встала в нужную позу, чётко, сразу на подставку и на клей», — рассказала мастер.
Особое место в экспозиции занимают куклы — животные. Редко где можно встретить такое разнообразие котиков, собачек, мишек, зайцев и лис. Светлана Кривец из Перми удивила зрителей ещё и гусями.
«Да, вы правы, гусей мало кто делает. Я как-то увидела одного в интернете пару лет назад и загорелась. Теперь гусь — мой любимый персонаж. А ещё я очень люблю лис», — призналась мастер, которая сама чем-то неуловимо похожа на лисичку.
Впрочем, чем больше смотришь на кукол, тем больше видишь в каждой из них её автора. Не зря всегда говорят, что куклы очень похожи на тех мастеров, что их сделали. И убедиться в этом может каждый, кто придёт на выставку.
Посетить выставку можно до 12 июля.
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