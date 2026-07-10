Международный «Бал кукол» начался в Нижнем Новгороде

«Я очень рада, что во второй раз здесь, в уютном пространстве Маринс парк-отель мы эти дни будем кружиться в танце с посетителями и художниками с видом на город на реку, на это прекрасное лицо города, — поделилась Светлана. — Реки — это одна из тем нашей выставки. В прошлом году это были женские реки, а в этом — мужские. “Артель нижегородскихъ кукольниковъ”, к примеру, создала целый проект “Исконность”. А я, не сговариваясь с ними, их поддержала — сделала коллекцию “Издалека-долго течёт река Волга” — я её связала! Я в январе первый раз в жизни взяла крючок в руки и не могу теперь остановиться — даже путешествую с заготовочками будущих кукол! А для Нижнего связала голубых вязаных медведей, которые ткут и плетут нити любви, света, мира и благополучия. Для меня они — активные строители рая на земле». — поделилась мастер, удивившая своим переходом от своих классических кукол к вязаным. Кстати, около её синих медведей уже стоит табличка «Продано!», хотя выставка только что открылась. А у многих уникальных кукол стоят таблички «Не продаётся!». И действительно, главное на выставке — не продажа, а общение мастеров и обмен опытом.