Умер духовник Черноморского флота протоиерей Георгий Поляков

Настоятель Свято-Никольского храма-памятника на Братском кладбище Севастополя протоиерей Георгий Поляков скончался 73 году жизни после продолжительной болезни. Об этом сообщили в Свято-Никольском храме.
Отец Георгий много лет духовно окормлял личный состав Черноморского флота. Он регулярно выходил в дальние походы, крестил моряков прямо на кораблях и сопровождал военных в Косово, Дагестан и Чечню.
После распада Советского Союза он добился сохранения Андреевского флага над храмом, а позднее способствовал возрождению Георгиевского флага для Военно-морского флота России.
«Просим молитв о новопреставленном протоиерее Георгии и об укреплении всех сродников и близких», — говорится в сообщении Свято-Никольского храма-памятника.
Ранее мы писали, что 24 марта на 56 году жизни скончался Владимир Мельников — заместитель начальника по поисково-спасательной работе ГКУ РК «КРЫМ-СПАС».