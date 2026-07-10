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Умер духовник Черноморского флота протоиерей Георгий Поляков

Скончался протоиерей Георгий Поляков, окормлявший Черноморский флот.

Источник: Свято-Никольский Храм-Памятник

Настоятель Свято-Никольского храма-памятника на Братском кладбище Севастополя протоиерей Георгий Поляков скончался 73 году жизни после продолжительной болезни. Об этом сообщили в Свято-Никольском храме.

Отец Георгий много лет духовно окормлял личный состав Черноморского флота. Он регулярно выходил в дальние походы, крестил моряков прямо на кораблях и сопровождал военных в Косово, Дагестан и Чечню.

После распада Советского Союза он добился сохранения Андреевского флага над храмом, а позднее способствовал возрождению Георгиевского флага для Военно-морского флота России.

«Просим молитв о новопреставленном протоиерее Георгии и об укреплении всех сродников и близких», — говорится в сообщении Свято-Никольского храма-памятника.

Ранее мы писали, что 24 марта на 56 году жизни скончался Владимир Мельников — заместитель начальника по поисково-спасательной работе ГКУ РК «КРЫМ-СПАС».

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