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В лесах Вологодской области завершили основные противопожарные работы

Специалисты, в частности, прочистили и обновили около 1254 км минерализованных полос.

Основные работы по противопожарному обустройству лесов завершили в Вологодской области в соответствии с задачами нацпроекта «Экологическое благополучие». К выполнению противопожарных мероприятий специалисты лесхозов приступили сразу после схода снежного покрова, сообщили в региональном департаменте лесного комплекса.

«В этом году лесхозы — филиалы Вологодского лесохозяйственного объединения — обустроили более 505 километров, прочистили и обновили порядка 1254 километров минерализованных полос, а также установили 140 противопожарных аншлагов. Кроме того, продолжается благоустройство мест отдыха граждан, пребывающих в лесах. Всего в этом году лесхозами будет обустроено 159 таких площадок», — отметили в министерстве лесного комплекса области.

Минерализованные полосы создаются и прочищаются для предотвращения распространения огня. Работы ведутся с использованием специализированной техники — тракторов и лесных плугов. Установка аншлагов необходима для информирования о правилах поведения в лесу. На каждом из них указаны телефоны экстренных служб, что позволяет гражданам быстро сориентироваться и сообщить о возникновении опасной ситуации. В местах для отдыха расчищают площадки от кустарников, обустраивают места для сбора мусора, устанавливают информационные стенды.

Напомним, что в Вологодской области установлен особый противопожарный режим на территориях лесного фонда. При обнаружении возгорания или задымления необходимо позвонить на горячую линию лесной охраны: 8−800−100−94−00. Также можно написать в чат-бот в мессенджере «МАКС».

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.