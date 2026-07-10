В лесах Вологодской области завершили основные противопожарные работы

Минерализованные полосы создаются и прочищаются для предотвращения распространения огня. Работы ведутся с использованием специализированной техники — тракторов и лесных плугов. Установка аншлагов необходима для информирования о правилах поведения в лесу. На каждом из них указаны телефоны экстренных служб, что позволяет гражданам быстро сориентироваться и сообщить о возникновении опасной ситуации. В местах для отдыха расчищают площадки от кустарников, обустраивают места для сбора мусора, устанавливают информационные стенды.