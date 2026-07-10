В Ростовской области введены временные нормы продажи топлива на заправках

Власти Ростовской области сообщили о введении временных лимитов на продажу горючего на автозаправочных станциях. Такая мера необходима, чтобы избежать ажиотажного спроса и обеспечить бесперебойную работу важных социальных служб, учитывая логистические сложности и проведение ремонтных работ на некоторых нефтеперерабатывающих заводах.
Согласно новым правилам, на одну легковую машину можно приобрести до 30 литров бензина или до 60 литров дизельного топлива. Для грузовиков и специальной техники этот лимит составляет максимум 200 литров, а для пассажирского транспорта, осуществляющего перевозки, — до 300 литров.
При этом без каких-либо ограничений топливо получают автомобили экстренных служб, коммунального хозяйства, организаций ТЭК, железнодорожного транспорта и автопредприятий.
В правительстве региона подчеркнули, что ситуация находится под контролем федерального правительства. В области регулярно проходят совещания штаба с руководством ведущих нефтяных компаний. Запасы топлива в регионе есть, поставки продолжаются в штатном режиме, включая поступления с других российских НПЗ.
Жителей области призывают не паниковать и не провоцировать искусственную нехватку горючего. Заправлять транспорт рекомендуется только по мере необходимости.