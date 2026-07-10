В Ростовской области введены временные нормы продажи топлива на заправках

Согласно новым правилам, на одну легковую машину можно приобрести до 30 литров бензина или до 60 литров дизельного топлива. Для грузовиков и специальной техники этот лимит составляет максимум 200 литров, а для пассажирского транспорта, осуществляющего перевозки, — до 300 литров.