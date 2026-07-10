«Дом купца Лебедева» в Липецкой области не смогли продать с торгов за 9 млн

На этой неделе стало известно, что торги по продаже дома купца Аносова постройки XIX века в Тамбове признаны не состоявшимися. Начальная стоимость лота составляла 1 ₽, при этом обязательным условием для покупателя являлась полная реставрация здания. В региональном департаменте охраны ОКН стоимость ремонтно-восстановительных работ оценили в 40 млн руб.