Что будет с ценами на проезд в общественном транспорте Симферополя

На данном этапе никаких предпосылок для увеличения стоимости проезда для пассажиров не рассматривается.
Что касается самого процесса оплаты, то пока проблема расчета картой может сохраняться. Связано это с возможным отсутствием интернета на базе, откуда отходит транспорт, и где водители запускают валидаторы, которые потом на всей линии работают в автономном режиме в течение дня, добавил Сухацкий.
«В случае, когда на базе отсутствует соединение с интернетом, запустить смену не всегда представляется возможным при помощи мобильного интернета. Эти обстоятельства иногда препятствовали оперативному выпуску транспорта на линию», — пояснил он.
При этом транспорт на линию выходит, и сегодня расчет возможен наличкой.
Мы обратились в государственный комитет по ценам и тарифам, поставили их в известность о том, что, если не работают валидаторы, то в любом случае мы будем перевозить пассажиров для того, чтобы обеспечить бесперебойность работы транспорта.
В целом, анализируя обстановку и принимаемые меры, он предположил, что для Симферополя, по всей видимости, пик кризиса позади, и «ситуация теперь будет улучшаться».