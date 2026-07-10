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Что будет с ценами на проезд в общественном транспорте Симферополя

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл — РИА Новости Крым. В Симферополе повышать цены на проезд в общественном транспорте на фоне перебоев с электроснабжением и топливом не планируют. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал начальник управления транспорта и связи администрации крымской столицы Георгий Сухацкий.

На данном этапе никаких предпосылок для увеличения стоимости проезда для пассажиров не рассматривается.

сказал Сухацкий

Что касается самого процесса оплаты, то пока проблема расчета картой может сохраняться. Связано это с возможным отсутствием интернета на базе, откуда отходит транспорт, и где водители запускают валидаторы, которые потом на всей линии работают в автономном режиме в течение дня, добавил Сухацкий.

«В случае, когда на базе отсутствует соединение с интернетом, запустить смену не всегда представляется возможным при помощи мобильного интернета. Эти обстоятельства иногда препятствовали оперативному выпуску транспорта на линию», — пояснил он.

При этом транспорт на линию выходит, и сегодня расчет возможен наличкой.

Мы обратились в государственный комитет по ценам и тарифам, поставили их в известность о том, что, если не работают валидаторы, то в любом случае мы будем перевозить пассажиров для того, чтобы обеспечить бесперебойность работы транспорта.

сказал Сухацкий

В целом, анализируя обстановку и принимаемые меры, он предположил, что для Симферополя, по всей видимости, пик кризиса позади, и «ситуация теперь будет улучшаться».

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