Проект строительства съезда к ТЦ «Балтия Молл» прошёл экспертизу

Экспертиза одобрила проект строительства съезда с транспортной развязки на Зеленоградск Северного обхода Калининграда к торговому центру «Балтия Молл». Соответствующая информация размещена на сайте Единого государственного реестра заключений.
Указанный застройщик — ООО «Балтия Молл». Заключение выдала калининградская компания «Негосударственная экспертиза» 9 июля 2026 года. Документацию готовило ООО «Проинжиниринг» (Казань).
ТЦ «Балтия Молл» открылся в ноябре 2020 года.
Изображение: «Яндекс Карты».
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