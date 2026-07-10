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Проект строительства съезда к ТЦ «Балтия Молл» прошёл экспертизу

Положительное заключение получено 9 июля.

Экспертиза одобрила проект строительства съезда с транспортной развязки на Зеленоградск Северного обхода Калининграда к торговому центру «Балтия Молл». Соответствующая информация размещена на сайте Единого государственного реестра заключений.

Указанный застройщик — ООО «Балтия Молл». Заключение выдала калининградская компания «Негосударственная экспертиза» 9 июля 2026 года. Документацию готовило ООО «Проинжиниринг» (Казань).

ТЦ «Балтия Молл» открылся в ноябре 2020 года.

Изображение: «Яндекс Карты».

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