Эрмитажная кошка родила шестерых котят

С. -ПЕТЕРБУРГ, 10 июл — РИА Новости. Шестеро котят родились у эрмитажной кошки Графини, сообщил Государственный Эрмитаж.
«9 июля на свет появились котята… сразу шестеро: рыжий (первым), бледно-рыжий с серебром, черный (последним) и три темных полосатика. Сейчас мама и малыши чувствуют себя отлично», — говорится в Telegram-канале музея.
Сообщается, что определить пол новорожденных котят пока не удалось, как и придумать им клички.
Предлагайте свои варианты в комментариях! Через два-три месяца, когда котята окрепнут, привыкнут к лотку, и им сделают все необходимые прививки, мы будем искать для них новую любящую семью.
Эрмитажные коты ведут свою историю с начала ХVIII века, когда Петр I поселил в Зимнем дворце привезенного из Голландии кота. Позднее императрица Елизавета Петровна издала «Указ о высылке ко двору котов». Екатерина Великая — основательница Эрмитажа — придала кошкам статус охранников картинных галерей.
Традиция держать котов в картинных галереях для защиты от грызунов была нарушена лишь однажды — в дни блокады Ленинграда. После окончания Великой Отечественной войны счет животных пошел на десятки, а в музее была организована специальная служба по уходу за этими «сотрудниками». В настоящее время в музейных подвалах живут порядка 50 котов и кошек.