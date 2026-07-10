Количество заявлений на педагогические специальности в вузах выросло на 30%

Абитуриенты в этом году подали на 30% больше заявлений на педагогические специальности, чем годом ранее. Об этом сообщили в Минпросвещения России со ссылкой на вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.
«На педагогические специальности абитуриенты уже подали на 30% больше заявлений, чем годом ранее. Сейчас их получено более 380 тысяч. Это говорит об огромном интересе к этому направлению, сфере деятельности в нашей стране», — заявил вице-премьер на вручении дипломов с отличием 38 лучшим выпускникам педагогических вузов в Московском педагогическом государственном университете (МПГУ).
Дмитрий Чернышенко отметил, что выпускники прошли большой путь, получили красные дипломы. И этот успех также успех их семей, педагогов и наставников. Вице-премьер добавил, что у ребят наступает самый ответственный этап, к которому они столько готовились: выпускники сами станут педагогами и наставниками, будут учить и воспитывать других ребят.
Торжественное вручение красных дипломов лучшим студентам педагогических университетов должно стать традицией, подчеркнул министр просвещения Сергей Кравцов.
«Сегодня здесь собрались студенты и выпускники всех наших педагогических вузов. Я хочу поздравить каждого из вас — выпускников, которых уже ждут в наших школах. От профессии учителя, педагога сегодня зависит будущее нашей страны. Отдельные слова благодарности — ректорам всех наших педагогических вузов, которые здесь присутствуют, и преподавательскому составу. Мы и дальше будем делать все, чтобы развивать педагогическое образование», — сказал министр.
Он также напомнил о мерах поддержки молодых педагогов: федеральной доплате за классное руководство (5 тыс. рублей ежемесячно), программе «Земский учитель» с выплатой до 2 млн рублей для переезжающих в сельскую местность и приграничные районы, ипотечных льготах и региональных компенсациях. Отдельно Кравцов отметил именные стипендии для студентов педагогических специальностей — пять стипендий имени выдающихся педагогов, которые ежемесячно получают 50 лучших студентов, по 15 тыс. рублей.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.