Количество заявлений на педагогические специальности в вузах выросло на 30%

«Сегодня здесь собрались студенты и выпускники всех наших педагогических вузов. Я хочу поздравить каждого из вас — выпускников, которых уже ждут в наших школах. От профессии учителя, педагога сегодня зависит будущее нашей страны. Отдельные слова благодарности — ректорам всех наших педагогических вузов, которые здесь присутствуют, и преподавательскому составу. Мы и дальше будем делать все, чтобы развивать педагогическое образование», — сказал министр.