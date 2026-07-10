В Белой Холунице Кировской области открыли модельную библиотеку

Библиотека стала первым модельным учреждением, которое открыли в регионе в этом году. В библиотеке появились интерактивные зоны для малышей, места для неформального общения подростков, пространства для чтения и общения. Также в здании оборудовали мультимедийный зал, который включает в себя компьютерные рабочие места, интерактивное оборудование, мультистудию, стол с игровым мультикомплектом. Там будут проводить мастер-классы и выставки.