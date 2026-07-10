В Белой Холунице Кировской области открыли модельную библиотеку

Детскую модельную библиотеку имени Н. И. Марихина открыли в городе Белая Холуница Кировской области, сообщили в региональном управлении массовых коммуникаций. Учреждение модернизировали в ходе реализации нацпроекта «Семья».
«Мы открываем детскую модельную библиотеку нового поколения. Яркую, современную, комфортную. Без сомнения, она станет любимым местом для юных читателей нашего города, для родителей и детей. Желаю сотрудникам успехов и интересных проектов, а самой библиотеке — развития и процветания», — отметила глава Белохолуницкого муниципального района Татьяна Телицина.
Библиотека стала первым модельным учреждением, которое открыли в регионе в этом году. В библиотеке появились интерактивные зоны для малышей, места для неформального общения подростков, пространства для чтения и общения. Также в здании оборудовали мультимедийный зал, который включает в себя компьютерные рабочие места, интерактивное оборудование, мультистудию, стол с игровым мультикомплектом. Там будут проводить мастер-классы и выставки.
Кроме того, книжный фонд пополнился на 1103 экземпляра, в том числе книгами по истории, географии, искусству, языкознанию, естественным наукам, художественными произведениями отечественных и зарубежных авторов для детей и подростков.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.